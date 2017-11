El blog «Manresanes que han fet història», guardonat amb el Premi Regió7 de Comunicació en la 35a edició dels Lacetània

El lliurament dels premis Lacetània, als quals han aspirat una quinzena de treballs, també se celebrarà el dia 24 de novembre. Ahir es feia públic els guanyadors.



? Premi Antoni Esteve per a estudis en el camp de les ciències naturals, de la salut, socials o filologia, o també sobre patrimoni artístic, documental o tecnològic, emmarcats en la Catalunya Central. Dotat amb 1.500 euros per la família Esteve i convocat pel Centre d'Estudis del Bages i Òmnium Bages-Moianès. El premi se l'endurà el treball Textos montserratins inèdits, de Josep Batlle Costa, per ser, segons el jurat, «un treball d'investigació amb una anàlisi i metodologia molt acurades, per la seva originalitat, per la meticulositat i rigor científic». El treball La menestralia manresana medieval, d'Adrià Mas Craviotto, rebrà una menció honorífica.

? Premi Pare Ignasi Puig i Simon per a projectes de recerca sobre la Manresa ignasiana, sobre l'estada de sant Ignasi de Loiola a Manresa (1522-1523). Convocat i dotat per l'Ajuntament de Manresa amb 1.500 euros, s'atorgarà al projecte de treball La música a l'entorn de sant Ignasi de Loiola i de la Companyia de Jesús a la ciutat de Manresa. Materials per al seu estudi, de Glòria Ballús, doctora en Musicologia. Segons el jurat, la proposta « permetrà omplir un buit important de coneixement en l'àmbit de la música en temps d'Ignasi de Loiola i a l'entorn de la figura del sant». Al mateix temps, valora que pot ser una aportació fonamental de cara a altres activitats en el marc de la commemoració del cinquè centenari de l'estada de sant Ignasi a Manresa.

? Premi Regió7 de Comunicació per a iniciatives informatives en qualsevol mitjà de comunicació social: premsa escrita, ràdio, televisió, vídeo, CD Rom o Internet, sobre temes de les comarques de l'Anoia, el Bages, el Berguedà, el Solsonès, la Cerdanya, l'Alt Urgell i el Baix Llobregat Nord. Convocat i dotat pel diari Regió7 amb 200 euros, s'atorgarà al blog Manresanes que han fet història, elaborat per Lluïsa Font i Conxita Parcerisas, un fons documental de mig centenar de dones de Manresa que han destacat en els seus camps d'activitat, no només de forma reconeguda i formal, sinó també per la incidència que han tingut en el seu entorn immediat. La publicació, segons el jurat, «fa una valuosa tasca de reivindicació del paper de les dones en la societat i ofereix un fons documental valuós per a estudiants i ciutadans interessats en Manresa».

? Premi Revista Dovella Treball de Recerca per a Joves a estudis sobre qualsevol aspecte de la Catalunya Central, fets per estudiants de Batxillerat i Cicles Formatius. Convocat i dotat amb 250 euros per als autors i subscripció per dos anys a la revista Dovella per al professor tutor pel Centre d'Estudis del Bages. El premi se l'endurà el «molt bon treball de memòria històrica» Manresa en temps de guerra, del qual és autora Gemma Ribalta Rosell, i professor tutor Pere Gasol Pujol, de l'institut Lluís de Peguera. S'atorgarà una menció honorífica a Immigració a Manresa: percepció i realitat, d'Arnau Ballesteros Vilarasau, i professor tutor Josep Pla Huerta, del Pius Font i Quer.