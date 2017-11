Una obra amb versió cinematogràfica

De F red, com ja va explicar aquest diari ara farà un any, és previst que se'n faci una versió cinematogràfica dirigida per Santi Trullenques, amb els actors Aida Folch, Roger Casamajor, Isaak Fèrriz i Florin Opritescu en el repartiment. I també, com es va anunciar aquest octubre, Sergi López, que es posarà en la pell del Serafí, el pare de la Sara, la protagonista de l'obra. De fet, l'obra, estructurada en quinze escenes, ja és, explica Franch, «molt cinematogràfica», tot i que l'adaptació a aquest llenguatge, amb guió del manresà, amplia l'univers i se serveix d'un fet real: la fugida pirinenca de Marian Rejewski i Henryk Zigalski, dos dels criptògrafs polonesos el treball dels quals va ser decisiu per desxifrar la màquina Enigma. El guió, explica Franch, està fet i el teaser presentat, i ara falta acabar de lligar el finançament d'un film «molt visceral, molt de sentiments». La previsió, diu l'autor manresà, és que, si tot va com està pensat, el rodatge comenci l'hivern del 2018: el director, explica, vol que els actors «passin fred de debò». I és que el títol, a banda del sentit literal, remet al fet que «quan et sents sol i tens por, la sensació és de fred».