El festival Clam celebra a Navarcles i a Manresa la Festa del Curtmetratge

Un any més, el Festival Internacional de Cinema Social de Navarcles (CLAM) s'afegeix, a la celebració del Dia Més Curt, la Festa del Curtmetratge, un esdeveniment internacional que va néixer al 2011 i que es celebra alhora a molts altres països amb l'objectiu d' homenatjar i posar en valor aquest gènere cinematogràfic i acostar-lo a tots els públics.

Aquesta celebració es farà apostant per una selecció molt atractiva de curts que es projectaran aquest dimecres, 27 de desembre, a l'espai cultural El Coro de Navarcles, a les 9 del vespre, amb entrada gratuïta. Dissabte, 30 de desembre, serà el torn de Manresa, amb la mateixa selecció d'obres que es projectaran a la Sala Voilà, a les 8 del vespre.

L'organització del CLAM ha preparat una gran sessió que, sota el títol de "Bandarra!", projectarà una selecció gamberra de curts molt divertits i passats de rosca, per posar cap per avall totes les convencions i tabús. Amb pel·lícules procedents d'alguns dels festivals membres de la Catalunya Film Festivals. La programació que es projectarà constarà de cinc curts amb una durada total de 61 minuts, recomanats per a majors de 16 anys.

THUNDER ROAD

Jim Cummings (13', EUA, 2016)

El James assisteix al funeral de la seva mare, que ha mort als 59 anys. Surt al presbiteri a dir unes paraules als seus familiars i amics. Sembla nerviós. La seva actitud s'anirà tornant d'allò més delirant conforme avança el discurs, filmat en un únic pla seqüència. Film guanyador al festival de Sundance. (Pel·lícula seleccionada per l'AMERICANA)

MOMS ON FIRE

Joanna Rytel (13', Suècia, 2016)

Com és estar embarassadíssima a només quatre dies de sortir de comptes? T'agradaria fer-te una palla però ni tan sols hi arribes, el teu xicot és un avorrit de merda i tu només vols passar una bona estona. I aleshores passa. Estàs embarassada. Una altra vegada. Ecs! (Pel·lícula seleccionada pel MECAL)

LES LÉZARDS

Vincent Marriette (14', França, 2012)

En Leon i el seu amic Bruno estan en uns banys turcs, on en Leon havia quedat amb una noia que va conèixer per Internet. Els nostres dos herois experimenten trobades estranyes i revelacions en forma de vapor, mentre febrilment esperen l'arribada hipotètica d'aquesta misteriosa desconeguda. Tot un clàssic del circuit de festivals en la seva època. (Pel·lícula seleccionada pel FEC Festival)

MADE IN SPAIN

Coke Riobóo (11', Espanya, 2016)

Un retrat surrealista en miniatura de dimensions èpiques es desenvolupa a una solejada platja espanyola. Curtmetratge stop-motion amb figures en miniatura a escala H0. (Pel·lícula seleccionada pel FILMETS)

KLAUS, CONDUCTOR DE CARRETONS

Jorg Wagner, Stefan Prehn (10', Alemanya, 2001)

Klaus acaba de passar la seva prova de conducció de carretons elevadors, però el seu primer dia a la feina resulta ser un veritable repte. Un homenatge a les pel·lícules educatives de seguretat en el treball.(Pel.lícula seleccionada per Marvin&Wayne)



El Curt, un gènere en creixement

El dia 21 de desembre és una data simbòlica, ja que és el dia del solstici d'hivern, el dia més curt de l'any, i per tant una data perfecta per celebrar el curtmetratge, amb projeccions a moltes ciutats, especialment a Catalunya, on el gènere està vivint un etapa molt brillant. La celebració del Dia Més Curt a territori català està impulsada per Catalunya Film Festivals, la coordinadora de festivals i mostres de cinema de Catalunya, de la qual forma part el CLAM juntament amb festivals de nivell com Filmets Badalona, In-Edit Festival, Mecal, Festival Internacional de Cortometrajes y Animación de Barcelona, SITGES Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, entre molts d'altres esdeveniments dinamitzadors culturals del cinema arreu del territori català.