Tribut amb quatre cançons a The Manhattan Transfer

? Laia Boixadós té al darrere una carrera de més de 15 anys als escenaris. Compositora i arreglista, és directora i pedagoga de la seva escola Voice Up!, «que treballa des de les emocions» i en anglès, i amb els alumnes de la qual ha participat en cantades com la de la Fira de la Santa Llúcia de Manresa. Amb White Heaven Vocal Grup, que el 2009 va engegar una nova etapa, han gravat aquesta setmana als estudis Recso de Manresa quatre temes de tribut a The Manhattan Transfer. Arranjaments propis i sis veus en comptes de quatre per a uns temes que penjaran a la pàgina web del grup. El treball també es podrà adquirir en els concerts.