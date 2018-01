Mishima actuarà el 3 de febrer a la sala Stroika per presentar el seu últim treball, «Ara i res»

Mishima torna a Manresa. Ho farà el 3 de febrer, a la sala Stroika, per presentar el seu últim treball, Ara i res, un títol inspirat en els versos de Joan Vinyoli, i el vuitè disc del quintet barceloní. Ara i res va sortir publicar el maig passat però el grup va avançar la presentació a l'abril, coincidint amb el festival Strenes de Girona i en un concert a les escales de la catedral.

Editat al seu propi segell The Rest Is Silence i distribuït per Warner, Ara i res es va enregistrat amb Peter Deimel a Black Box Studio (Angers, França). En el nou treball, el més pop de la banda, Mishima combina contundència en un so més depurat, un procés que ja va iniciar a L'ànsia que cura, i una especial atenció en les lletres, més transparents i narratives.

El concert a la sala Stroika, organitzat per la Casa de la Música, començarà a les 11 de la nit i les entrades ja són a la venda. David Carabén (veu i guitarra), Marc Lloret (teclats), Dani Vega (guitarra), Xavi Caparrós (baix) i Alfons Serra (bateria) tornen en el nou treball a buscar els límits de la cançó d'amor per mitjà de temes com Una sola manera i Menteix la primavera, i celebren l'esperança de viure a S'haurà de fer de nit.

En la gira d'aquest 2018, Manresa serà la tercera localitat que visitarà el grup, després de passar per Salt i Granollers. La darrera visita del grup que lidera David Carabén a la capital del Bages va ser el novembre del 2014, al Kursaal, per presentar el seu anterior treball, L'ànsia que cura.