Una iniciativa per afavorir la cohesió social del país

La iniciativa Capital Cultural Catalana va ser promoguda el 2004 per l'organització Capital de la Cultura Catalana i aprovada en el seu moment pel Parlament de Catalunya.

Els seus objectius són «contribuir a la difusió, l'ús i el prestigi social de la llengua i la cultura catalanes i, finalment, promocionar i projectar el municipi designat com a Capital de la Cultura Catalana, tant a l'interior com a l'exterior». Fins ara ja han gaudit de la capitalitat cultural catalana una quinzena de ciutats. Enguany aquesta capitalitat l'ostenta Manresa.

ERC considera que la cultura «és un element fonamental per a la cohesió social i la participació ciutadana, reafirmadora de la identitat, sempre que sigui accesible a tota la ciutadania. Un municipi culte és un municpi just i més lliure, i, per tant, més preparat per poder-se desenvolupar».

Els republicans esperonen a treballar durant aquest 2018 «col·lectivament com a ciutat, com a poble, per una candidatura, la del 2021, que sàpiga aprofitar els nostres potencials però que ens serveixi com una oportunitat per posar la cultura en el centre de la vida de la ciutat». Per al grup municipal d'Esquerra a Berga, aquest és «un repte gens fàcil, però una ciutat sense reptes és una ciutat sense projectes, sense futur».