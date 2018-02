Joan Pera es posa a la pell d'un fantasma a la nova comèdia del Teatre Condal "El fantasma de Canterville"

El Teatre Condal presenta El fantasma de Canterville, un muntatge a partir del text d'Oscar Wilde adaptat per Joan Yago i dirigit pel calafí Josep Maria Mestres. L'espectacle s'estrenarà el 13 de febrer protagonitzat per Joan Pera amb Pep Sais, David Olivares, Betsy Túrnez, Òscar Castellví i Elisabet Casanovas. La comèdia aborda la confrontació entre dos mons, l'anglès i l'americà, i se situa a mitjans dels anys 50 a Londres. El fantasma de Canterville explica la història d'una família americana que és convidada per Lord Canterville a passar un cap de setmana en un castell encantat. El propietari adverteix als visitants que el fantasma d'un avantpassat seu vaga per la casa des que va assassinar la seva esposa. Però la família no fa cas de les advertències i es burlarà constantment d'aquest misteriós ésser.

Amb el personatge de l'Avar encara en la memòria, Joan Pera, admet que interpretar un fantasma li resultarà "complicat". "La dificultat serà trobar com traspasso la meva manera de fer tant catalana a un fantasma de Londres", ironitza. Pera celebra que el paper li suposa reinventar-se i aprendre "quan a la seva edat pensava que ja ho tenia tot après". "La dificultat és fer de fantasma i no deixar de ser humà", diu Pera. El fantasma interpretat pel reconegut actor té 400 anys i una "mala fama" que al llarg de la funció es descobreix si és merescuda o no.

El mataroní explica que la feina feta, fins ara, ha estat molt "plaent" tot i que el llenguatge no és "fàcil". "Afronto la funció absolutament verge, esperant la simpatia del públic cap a un personatge que espero saber fer", expressa Pera. En aquest sentit, el director d'escena Josep Maria Mestres es mostra orgullós del seu repartiment "perfecte" en combinar la joventut de l'Elisabet Casanovas i l'Òscar Castellví amb l'experiència de Pera i Pep Sais.

Mestres apunta que l'adaptació que ha fet Joan Yago del text d'Oscar Wilde l'ha actualitzat als temps d'avui al mateix moment que ha mantingut l'essència. "L'adaptació d'en Joan ens apropa en un context històric després de la Segona Guerra Mundial però també en una època que té molt a veure amb l'actual món de Donald Trump", detallat el calafí.

"És una història amb tots els ingredients per a ser una autèntica festa. Hi ha humor, amor, romanticisme i traïcions. És una comèdia que, per damunt de tot vol divertir a l'espectador", afirma Mestres. Amb tot, també explica que el muntatge, amb molts mitjans, compta amb la col·laboració del Mag Lari que ha participat en la creació de certs "efectes especials".

L'escenografia consta d'un castell "encantat" d'estil gòtic amb una gran escala. Durant l'obra hi ha tres espais tot i que el gruix de l'espectacle es concentra en el castell. L'adaptació a llengua catalana del clàssic de Wilde és un diàleg còmic ple d'ironia i de crítica a la societat de l'època.