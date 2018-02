festí per als sentits per a nens i nenes d'1 a 100 anys

Cavernícola

? Gran Bretanya, 2018. Animació. 89 minuts. Direcció: Nick Park. Guió: Mark Burton, John O'Farrell, James Higginson. Basat en una història de Park. Pantalles: Bages Centre (Manresa), Mont-Àgora )Santa Margarida de Montbui) i Multicines (Abrera).



El cinema ha reflectit sovint la prehistòria amb anacronismes més o menys deliberats. I així, clàssics com Hace un millón de años i En busca del fuego es permetien nombroses llicències creatives. Cavernícola segueix un filó animat, explotat recentment per la franquicia L'edat de gel, i juga sense complexos amb una visió totalment fantàstica (i hilarant) del nostre passat més remot. El film recull el xoc entre l'edat de bronze i la de pedra, i segueix l'epopeia de Dug, un humà que juntament amb el seu fidel company, el senglar Hognob, ha de defensar la dignitat de la seva tribu. I la invenció del futbol serà decisiva en la trama.

Cavernícola apareix com el nou (i ambiciós) projecte dels estudis Aardman. Aquesta factoria britànica s'ha convertit en els últims vint anys en una dels referents més brillants de l'animació sustentada en la tècnica de l' stop-motion (la filmació fotograma a fotograma). La llegendària Chicken Run: Evasión en la granja fou el primer llargmetratge d'una productora que també ens ha donat personatges tan emblemàtics com Wallace & Gromit i títols com La oveja Shaun. Nick Park, un dels fundadors d'Aardman, signa aquesta aventura prehistòrica que aplega novament les virtuts (nombroses) de la casa: un univers visual evocador, uns personatges adorables i una narració subjugadora.

Els ninots de plastilina protagonitzen, així, un relat distès i trepidant que conjuga admirablement una artesania clàssica i un sentit de l'espectacle popular irreprotxable. Cavernícola aporta el toc de distinció anglès a un gènere, l'animat, que segueix gaudint d'una salut (artística i comercial) envejable. Un altre festí per als sentits i la intel·ligència absolutament recomanable per als nens d'un a cent anys.