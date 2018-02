Es repartirà al públic una obra creada per Joan Vilamala

? Se suposa que avui Quico Pi de la Serra i el manresà Joan Vilamala, qui va ser membre d'Els Esquirols, se saludaran. Vilamala, que ja té penjades a La paret de les auques ( www.auques.cat) 250 obres, en va fer una fa un any sobre la vida i la trajectòria del cantautor i li va fer arribar. «A diferència d'altres, es va molestar a contestar-me. Hi deia: 'Collonut, m'ha agradat. Si véns a alguna actuació, saluda'm'. I jo cofoi i content», explica el manresà, que va començar a fer auques perquè, com a professor de català, li servia per introduir els alumnes en la vida i obra d'autors com Jacint Verdaguer i Narcís Oller. Pi de la Serra recorda el treball de Vilamala, i que li va fer «molta gràcia». Tots dos ja es coneixen d'haver cantat plegats anys enrere. Un cop acabat el concert d'avui, es repartirà a tot el públic exemplars de l'auca, per gentilesa d'El Club de la Cançó i el Kursaal.