Una experiència que transcendeix l'àmbit musical

? «Haver estat al cor i haver rebut el mestratge de Francesc Vallès ens ha deixat una empremta a cadascuna de nosaltres», van afirmar ahir Montse Oliveras i Mireia Subirana, que van viure una llarga trajectòria al grup i continuen vinculades a la música. Des del primer dia, el cor va néixer amb la vocació d'actuar i viatjar, de transcendir les aules i fer-se escoltar arreu. Per aquest motiu, han actuat arreu de la península i en altres països com França, Ucraïna, Alemanya i Àustria. I el proper mes de juliol participaran en una trobada que tindrà lloc a la ciutat romanesa de Iasi. «Quan ets una adolescent, totes les coses les vius dia a dia i d'una manera molta forta, tant les bones com les dolentes», van explicar les dues excantaires: «per això, formar part d'un grup com aquest i poder viatjar va ser una experiència molt positiva».