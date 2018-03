De Pell Sensible engega dissabte a Igualada amb un homenatge a Montserrat Abelló

arxiu particular

El cicle poètic i musical De Pell Sensible arrenca aquest dissabte a Igualada recordant la poetessa Montserrat Abelló amb l'espectacle Espero meravelles, tretze poemes d'Abelló, cantats per Mirna Vilasís (que va conèixer la dimensió més profunda i humana de l'autora amb vincles d'amistat durant molts anys) i musicats per Xavi Múrcia. Serà a l'antiga Adoberia de Cal Granotes (20 h). Abans, es presentarà el nou llibre de poesia Resplendor de Foc, del mallorquí Jaume Mesquida, guanyador del Premi de poesia Joan Llacuna 2017. La presentació serà a càrrec de Laura Borràs, comissària de l'Any Abelló.