El Conservatori de Manresa fa el Concurs de Joves Talents

El Conservatori Municipal de Música de Manresa acull avui (10 h) el Concurs de Joves Talents, convocatòria interna però oberta al públic que serveix per premiar els millors alumnes del centre. Els estudiants de totes les edats amb un excel·lent en l'avaluació de febrer participen a proposta dels seus professors en un certamen en el qual el jurat escollirà aproximadament una desena d'intèrprets per al concert de 50 minuts que tindrà lloc el 28 d'abril al teatre Kursaal. Així mateix, també es trien alumnes de grau professional per al Premi BBVA al talent individual que es farà els dies 21 i 22 d'abril al Liceu de Barcelona.