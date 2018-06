El Museu de Montserrat exposarà plànols inèdits de la reconstrucció de la Basílica en la qual va intervenir Gaudí

La Sala Puig i Cadafalch de Montserrat exposarà els plànols inèdits de la reconstrucció de la Basílica de l'any 1877. Els plànols, que han estat restaurats, presenten, d'una banda, la construcció de l'absis de la Basílica, que inclou el nou Cambril de la Mare de Déu, així com el projecte de reforma de les cobertes de l'edifici, que va dissenyar l'arquitecte Francesc de P. Villar Lozano.

El va dibuixar Antoni Gaudí, que en aquell moment era estudiant d'arquitectura i treballava per a l'arquitecte Villar. El mateix arquitecte modernista en va deixar testimoni dels seus treballs en un dietari, conegut com el Manuscrit de Reus. L'exposició, que es presentarà dimarts vinent i es podrà veure amb visites concertades fins al 29 de juny, mostrarà, entre d'altres, el quadern de notes digitalitzades d'Antoni Gaudí, documents original, fotografies de la restauració dels plànols i dels originals, notes de les hores de treball dels arquitectes, de viatges o factures del material utilitzat.

L'exposició s'ubicarà a la Sala Puig i Cadafalch del Museu de Montserrat i estarà comissariada pel G. Josep Galobart, arxiver del Monestir, i les restauradores dels plànols, Carme Bello i Àngels Borrell de l'Estudi B2. Constarà de sis vitrines on es podran veure el quadern de notes digitalitzades d'Antoni Gaudí, referents als plànols de l'absis, el cambril, el presbiteri i la planta de la Basílica. També es podran veure documents originals, fotografies de la restauració dels plànols i dels originals, notes de les hores de treball dels arquitectes, de viatges o factures del material utilitzat.



Gaudí alumne de l'arquitecte



Quan Gaudí va intervenir en el projecte era estudiant de quart curs d'arquitectura. Hi va col·laborar com a dibuixant de l'arquitecte Villar Lozano, però també, el dietari dels seus treballs, coneguts com el Manuscrit de Reus, permet establir la cronologia i l'evolució dels treballs dels plànols, el nom d'altres estudiants que hi van intervenir, així com alguns aspectes relacionats amb els seus estudis i activitats personals. A través d'aquests escrits també es descobreixen les discrepàncies que Gaudí tenia sobre el treball amb l'arquitecte Villar.



Uns treballs que es van cloure el 1877



Durant la guerra del francès l'exèrcit de Napoleó va ocupar Montserrat. L'11 d'octubre de 1811, en abandonar el Santuari, van incendiar l'església i el monestir. En tornar els monjos, van intentar restaurar la Basílica, però les successives convulsions polítiques del s. XIX no van permetre reprendre els treballs fins al 1877, seguint el projecte de Francesc de Paula Villar Lozano, en el qual va intervenir Antoni Gaudí.

Les obres de la construcció dels nous absis es van acabar el 1885. L'any 1887 es va concloure l'obra de decoració interior del Cambril de la Mare de Déu, arrodonida més endavant amb les pintures de Joan Llimona.