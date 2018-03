Jordi Puntí publica «Tot Messi», on repassa el caràcter «exclusiu» i «polièdric» de l'astre argentí

L'escriptor Jordi Puntí (Manlleu, 1967) publicarà el pròxim 4 d'abril 'Tot Messi', on a través de capítols curts i variats analitzarà el "caràcter exclusiu d'un jugador polièdric" com el crack argentí i que, en paraules de l'autor, "encarna les condicions que Italo Calvino va definir per a l'artista del segle XXI: és visible, lleuger, exacte, ràpid i múltiple". L'escriptor va entrar en contacte per primer cop amb l'astre blaugrana en un viatge amb la primera plantilla en la gira asiàtica del 2004 i explica que fa un any i mig va adornar-se que "calia celebrar el privilegi de veure'l jugar". "Es tractava de prolongar aquesta felicitat que dona Messi a cada partit, la sensació que mentre ell sigui al camp, pot passar alguna cosa extraordinària", confessa.

En el llibre, Puntí –que escriu articles futbolístics des de fa 20 anys i ha publicat regularment a 'El País', 'The FIFA Weekly' i actualment a 'El Periodico'- també situa el jugador blaugrana al centre del llibre "com l'eix que fa girar tot un món" i que "la nostra mirada d'aficionats és el que li dona sentit".

D'altra banda, l'escriptor osonenc repassa diversos capítols de la trajectòria del davanter en el club blaugrana, des de com xutava les faltes a Rosario (Argentina) sent un infant abans d'ingressar a la Masia un cop signat un contracte en un tovalló fins al debut al primer equip, el seu comportament abans i després dels partits, la relació amb els seus companys i la rivalitat amb Cristiano Ronaldo, entre d'altres.