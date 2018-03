Hatibi: «Messi no és vist com un immigrant perquè la classe social incideix en el racisme»

Guillem Roset

L'activista Míriam Hatibi (Barcelona, 1993) ha publicat el llibre Mira'm als ulls (Rosa dels Vents), un treball en què reflexiona sobre la integració, l'assimilació i la convivència a partir de la seva pròpia experiència. Amb l'obra, Hatibi explora el descobriment «de ser diferent» i la construcció d'una identitat plural. El treball fa una aposta per una societat «oberta» i «respectuosa», al mateix moment que desmunta «tòpics» i «estereotips» de la comunitat musulmana. L'activista lamenta que el racisme cap a la migració estigui determinat en molts casos per la classe social i assegura que sovint s'associa els musulmans a persones «no civilitzades». «Messi no és percebut com un immigrant. En canvi una persona que porta 30 anys treballant a Catalunya sí que se'l percep. Si ets pobre se't qüestiona perquè la classe social és un factor important per al racisme», subratlla Hatibi. La portaveu de la Fundació Ibn Battuta considera que l'amenaça terrorista és un fenomen que s'ha de combatre des d'una perspectiva mundial i que s'ha d'evitar relacionar religió amb terrorisme.