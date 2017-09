«Tussal'N Paqué» obre temporada al Teatre de l'Aurora

Arxiu Particular

Diego Paqué i Llorenç Tussal han unit el seu talent. Arxiu Particular

Diego Paqué i Llorenç Tussal, dos músics amb fortes arrels igualadines, han unit el seu talent per crear Tussal´N Paqué, un concert únic amb un repertori de tangos, boleros i cançons d´autor universals. Paqué i Tussal es posen cara a cara per dialogar. I ho fan a través de les paraules i amb cançons de diferents racons del món, amb la col·laboració de diversos artistes convidats com Ramon Enrich, Biel Jorba, Ruth Martínez, Marina Roset i Marcos Villar. Amb bagatges musicals completament diferents, Tussal (veu) i Paqué (gui-tarra, llaüt, cors i digital sounds) proposen un concert a mida dels intèrprets que barreja la instrumentació clàssica amb la tecnologia digital i audiovisual.

El duet obre avui la programació del darrer trimestre del Teatre de l´Aurora i inaugura un nou cicle de música a l´equipament de la plaça de Cal Font que porta per títol «Música de primera fila» i que inclourà, també, dos concerts més en col·laboració amb l´Escola/Conservatori Municipal de Música d´Igualada.



17 propostes fins a final d´any



El Teatre de l´Aurora ha programat de setembre a desembre 17 propostes artístiques de diferents gèneres i formats, pensades per a tots tipus de públic. Quatre d´aquests espectacles atorguen el seu protagonisme a les dones: el musical Barbes de balena (la setmana que ve), que es podrà veure al Teatre de l´Aurora abans de tornar a Barcelona; Simone (20, 21 i 22 d´octubre), de Ramon Simó, una comèdia sobre el repartiment de poder entre homes i dones, amb Anna Güell, Tilda Esplugas i Daniela Feixas, que es presenta a Igualada abans d´estrenar-se al Temporada Alta i de fer temporada a Barcelona; Les dones sàvies, de Molière, amb Ricard Farré i Enric Cambray, que torna a l´Aurora i que la setmana que ve es podrà veure a El Maldà; i completa el quartet, Yerma (15, 16 i 17 de desembre), de Federico García Lorca, en una adaptació signada per Anna Maria Ricart i Marc Chornet. Pel Teatre de l´Aurora desfilaran també Peccatum, dels mallorquins Produccions de Ferro, i L´Empestat, de Jordi Oriol i amb la direcció de Xavier Albertí. Sense oblidar els espectacles per als més petits i el cicle, d´encara més petit format, a Les Golfes.