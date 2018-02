CRÍTICA | «Después de la tormenta»: Un drama familiar clàssic

Cineclub projecta aquest diumenge Después de la tormenta, el penúltim llargmetratge de Hirokazu Koreeda. Aquest realitzador ha esdevingut un dels pocs directors japonesos que estrena regularment els seus films en el nostre país.

Después de la tormenta ens apropa a Ryota, un home immers en una veritable deriva existencial. Un etern aspirant a escriptor que sobreviu dificultosament com a detectiu privat. Està angoixat per una separació traumàtica i per la distància progressiva que el separa del seu fill, d´onze anys. Un fenomen natural extraordinari (un tifó) pot convertir-se, paradoxalment, en el revulsiu que millori la seva vida.

El llargmetratge segueix la mateixa línia desenvolupada pel notable autor nipó en l´última dècada en títols tan sucosos i recomanables com Still Walking, De tal padre, tal hijo i Nuestra hermana pequeña. I així, basteix un nou drama familiar amb una estructura i to declaradament clàssics. L´esperit del gran Yasujiro Ozu (1903-1963) aflora novament en aquesta peça costumista en que torna a aprofundir en una realitat quotidiana en crisi. Koreeda torna a exhibir la seva sensibilitat mesurada i el seu exquisit sentit d´un humor.

El resultat final, tan emotiu com divertit, traspua una harmonia expressiva i una maduresa humana. Una serenor admirable (i una escriptura immaculada) amaren cadascun dels fotogrames (deliciosos) d´un retaule genuïnament japonés i alhora profundament universal.