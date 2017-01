La directora de l'ICAEN defensa a Manresa impulsar la transició energètica tot i les traves de Madrid

c. b.

Assumpta Farran, amb els participants i organitzadors de la jornada c. b.

Assumpta Farran, directora de l'Institut Català de l'Energia (ICAEN), va animar ahir a disse-nyar una estratègia per avançar en la transició energètica, tot i que el govern central continuï «apalancat en un model que és antic», que preval «el reconeixement dels costos per a gent que ja els ha cobrat deu vegades». Un model «centralitzat, de cinc grans empreses». Farran, que ahir va participar en una jornada sobre distribució elèctrica organitzada a Manresa per la Cambra de Comerç i el Cercle d'Infraestructures, va defensar, en contrapartida, la transició energètica, que posa èmfasi en les renovables i la implicació ciutadana en la generació, la comercialització i la cessió energètica.

Farran va insistir que el govern central posa traves a l'autogeneració «perquè recaptarien menys impostos», i aquest plantejament, va dir, «és una barbaritat i una absurditat». Per la qual cosa, es mostra convençuda que el nou model «tirarà endavant», perquè té l'aval europeu. Per a Farran, a Catalu-nya es pot començar a avançar en la planificació del nou model energètic «sense que l'estat ens deixi però sense incomplir cap normativa». El primer pas, el proper mes de març, serà la posada en marxa d'una taula catalana de l'autoconsum, promoguda per l'ICAEN, en què han estat convidats distribuïdores, comercialitzadores, instal·ladors i comercialitzadors de bateries.

La jornada d'ahir a la Cambra va tenir la participació, a més de Farran, del bagenc Gabriel Prat, president de Selba, i Albert Estapé, director de distribució d'Estabanell Distribució. Els tres ponents van coincidir a comparar el canvi energètic amb la revolució que va suposar passar dels ordinadors personals independents a tenir-los connectats a la xarxa amb l'aparició d'Internet. Prat va apostar per l'autogeneració d'energia a partir de fonts solars o eòliques, i va afirmar que «l'autogeneració és actualment una inversió rendible». Albert Estapé va exposar el paper que tenen les empreses distribuïdores dins del mercat elèctric com a infraestructures que permeten que l'energia circuli des dels punts de generació fins als punts de consum. Estapé va afirmar que amb la tecnologia actual «el concepte de dependència elèctrica canvia, i podem pensar en viure desconnectats de la xarxa».

Farran, per la seva banda, va situar la distribució com a actor clau del canvi del model energètic. La directora de l'ICAEN va assenyalar la necessitat de convertir la xarxa elèctrica en una xarxa bidireccional en què tothom pugui ser part del mercat. També va denunciar la planificació «errònia» d'infraestructures que s'ha fet els darrers anys per «una mala previsió» de la demanda, i de la necessitat d'afavorir la competència entre els diferents operadors. Farran va assegurar que «després de 18 anys de liberalització, el 77% de l'energia la continuen subministrant les mateixes empreses».

La jornada celebrada ahir va aplegar una quarantena d'empresaris de la comarca del Bages.