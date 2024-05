Iberdrola tanca un “principi d’acord” per fer-se amb el control d’Avangrid per 2.348 milions d’euros

Iberdrola ha tancat un “principi d’acord” per fer-se amb el control total de la seva filial nord-americana, Avangrid, per 2.348 milions d’euros. Segons ha informat la companyia en un comunicat a la CNMV, el pacte implica pagar 35,75 dòlars per acció, davant dels 34,25 oferts inicialment a principis de març, quan es va anunciar l’operació.

Amb l’acord, Iberdrola aconseguirà fer-se amb el control del 18,4% de les accions que encara no tenia de l’empresa. Tot i el principi d’acord, Iberdrola informa a la CNMV que encara no compta amb un “pacte vinculant” per a les dues parts.