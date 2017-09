Seat ja accepta comandes de l'Arona, que arribarà el novembre

Seat ja accepta comandes del primer SUV compacte de la marca, el nou Arona, les primeres unitats del qual començaran a lliurar-se la primera setmana de novembre. El nou model de la firma es fabrica exclusivament a la fàbrica de Seat a Martorell i utilitza la nova plataforma MQB A0, que va estrenar la cinquena generació de l'Ibiza, segons va explicar ahir la companyia en un comunicat. L'Arona és el tercer llançament de la marca aquest any després de l'actualització del León i l'arribada del nou Ibiza, que constitueixen «l'ofensiva de producte més gran duta a terme per Seat», en la qual també s'inclouen l'Ateca i el futur SUV de 5 o 7 places que veurà la llum el 2018 i el nom del qual es decidirà per votació popular (Alborán, Aranda, Ávila o Tarraco).