Les vendes creixen el 5%per la campanya de Nadal

El Consell de Gremis, responsable del sector comerç a la patronal Foment del Treball, va valorar positivament la campanya de Nadal, amb un creixement de les vendes superior al 5%, i preveu que les rebaixes es desenvolupin amb «normalitat positiva».

En un comunicat ahir, el Consell de Gremis va assenyalar que els sectors que han registrat un creixement més gran han estat els de turisme i automoció, amb increments entre el 7 i el 8%.

D'altra banda, la venda de moda es va alentir el 2017 i va tancar l'any en pla, amb un creixement del 0,1% respecte al 2016, i va trencar la tendència de pujades registrades en els últims tres anys, segons es recull de les dades del Baròmetre Acotex.

En concret, l'índex mostra que el mes de desembre, període en què es realitzen part de les compres nadalenques, es va produir una lleugeríssima pujada del 0,8% respecte a l'any passat, que li permet encadenar dos mesos en positiu després de la caiguda del 12,3% registrada l'octubre.

La patronal reconeix que «no són dades excessivament bones» perquè el comerç tèxtil alenteix les pujades dels tres últims exercicis, després que el 2014 creixés el 3,93%; el 2015, un 7,71%, i el 2016, un 1,52%, fins a arribar als 18.012 milions d'euros, segons les dades de l'informe El Comerç Tèxtil en Xifres.

Acotex va alertar que el sector tèxtil observa que el consumidor disposa de més diners per gastar, però no els gasta en moda, sinó que els dirigeix més cap a l'oci (viatges, restaurants, etc.), que afegit als grans descomptes i reducció de marges en el comerç tèxtil els «posa en alerta de cara al 2018».

Així, la patronal tèxtil assenyala que la política de grans descomptes «posa seriosament en perill la viabilitat de molts comerços» per les reduccions tan importants dels marges, i encara més quan es vol mantenir un bon servei al client amb personal qualificat, qualitat en els productes i punts de venda amb bones ubicacions.

Pel que fa a les rebaixes, que ja han començat oficialment a tot el territori, la patronal és «optimista», ja que preveu uns creixements que oscil·laran entre el 5% i el 10%.

«Som optimistes, ja que les botigues tenen molt estoc i varietat de productes que no s'han venut en temporada, de manera que esperem que els consumidors aprofitin aquestes rebaixes per comprar», van assegurar.