El dèficit català es va tancar l'any passat en el 0,58%

El dèficit de la Generalitat es va situar en el 0,58% del PIB el 2017, la qual cosa suposa 1.297 milions d'euros, de manera que compleix l'objectiu del 0,6% fixat pel ministeri d'Hisenda a les comunitats autònomes.

Segons va informar ahir la conselleria d'Economia en un comunicat, es tracta de les dades provisionals de la Intervenció General de la Generalitat, encara que els definitius els publicarà la Intervenció General de l'Estat a la fi d'aquest mes.

En comparació amb el 2016, la Generalitat ha reduït el seu dèficit en 0,34 punts percentuals i 677 milions d'euros, ja que l'any anterior el dèficit es va situar en el 0,92%, equivalent a 1.974 milions.

Amb referència al 2010, quan el dèficit va aconseguir el seu màxim històric del 4,48% (9.100 milions), l'ajust supera el 85%, amb una reducció de 7.803 milions d'euros en termes absoluts.

La Generalitat ha detallat que la reducció aconseguida el 2017 s'explica majoritàriament per un increment dels ingressos no financers, del 7,8% en comparació amb el 2016 (1.753 milions), gràcies sobretot als majors recursos del model de finançament com a conseqüència de la millora de l'IRPF, l'IVA i els impostos especials, que suposen el 77% de l'augment total.

Quant als impostos gestionats directament per l'Agència Tributària de Catalunya, destaca també el bon comportament de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídiques documentades (+17,9%, 296 milions més), la qual cosa reflecteix la millora del cicle econòmic.

Aquest increment dels ingressos ha permès compensar el creixement de la despesa, que va augmentar en 1.182 milions d'euros respecte al 2016.

Les despeses de personal van créixer el 4,3% (304 milions) per l'augment d'efectius en educació, salut i Mossos d'Esquadra, i per l'increment retributiu de l'1% i la tornada d'un percentatge de la paga extra retallada el 2012.

La despesa corrent va pujar el 4,1% (328 milions), bàsicament per l'augment de la despesa en concerts sanitaris i la major compra de serveis i medicació hospitalària de dispensació ambulatòria.

Finalment, les transferències corrents van créixer el 5,6% (409 milions) a causa de l'increment en la partida de farmàcia, a concerts educatius i transferències a les universitats i la tornada de la paga extra del 2012.