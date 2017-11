El Sallent aprofita un gol de cap per tombar l'Avià a casa

Abans de l'inici del partit es va dur a terme la presentació oficial de la temporada de tots els equips base del Sallent. Els jugadors bagencs van imposar-se per la mínima a l'Avià gràcies a un solitari gol de cap a la sortida d'un córner, obra de Martínez.

Ambdós conjunts van disputar una primera meitat molt avorrida, sense cap tipus de control en el joc i amb arribades a les dues àrees amb poc perill. Els locals van poder avançar-se al minut 31 a la sortida d'un córner. Els avianesos van intentar reaccionar i just abans d'arribar al descans van enviar una pilota al pal. Amb aquest resultat es va arribar al descans.

A la represa la dinàmica no va canviar i cap equip va ser capaç d'imposar el seu domini. Els bagencs van tenir un parell d'oportunitats per encarrilar els tres punts però no van estar encertats de cara a porteria. L'Avià va intentar buscar el gol de l'empat però no va poder crear perill a un Sallent que no va patir en cap moment i que va saber mantenir l'avantatge en el marcador al seu favor per sumar els tres punts.