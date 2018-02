Katya Barranco assoleix un primer i un segon lloc als catalans de karate

ARXIU PARTICULAR

La karateca del Gimnàs Bosch Katya Barranco va exhibir el seu talent als campionats de Catalu-nya celebrats dissabte a Esparreguera. Barranco es va mostrar molt sòlida i segura en el decurs de tota la competició, unes característiques que van conduir-la a guanyar un campionat català i un subcampionat. Un any més, els resultats d'aquesta competició eren decisius per tenir possibilitats reals de ser seleccionat per participar als estatals de l'especialitat. Un mèrit que la karateca va assolir amb escreix.

Després de superar totes les seves rivals amb brillantor, la manresana va aconseguir el títol català en la modalitat de kumite, concretament en la competició reservada per a esportistes de menys de 68 kg.

Però aquest no va ser el seu únic resultat ressenyable en aquests catalans. Barranco també va efectuar una llustrosa participació en la modalitat anomenada Kumite Open, fins a signar una meritòria segona posició final.

Ara, l'esportista del Gimnàs Bosch haurà d'esperar la decisió dels seleccionadors catalans per saber si figura entre els karatekes que competiran als estatals.