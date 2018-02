El Liceo dels germans Lamas venç el Lloret i serà el rival dels igualadins

El Liceo va confirmar la seva condició de líder de la lliga i de favorit en la Copa del Rei i va obtenir una senzilla classificació per a les semifinals de la competició, en què es veurà les cares amb l'Igualada Rigat, demà a partir de les 18.45 hores. Els gallecs no van tenir cap mena de problema per mantenir sota control l'amfitrió, un Lloret Vila Esportiva que va entrar com a convidat i que va veure com les seves il·lusions s'esvaïen en els primers 23 minuts. Un dels dos germans suriencs del Liceo, Edu Lamas, va obrir el marcador al minut 2 i al 14 Sergi Miras va transformar un penal. La sentència la posaria l'altre surienc de l'equip, Josep Lamas, amb una rematada d'habilitat. La segona part va sobrar i fins i tot Edu Lamas va errar una falta directa.

Avui es disputen els altres dos partits de la Copa del Rei. A tres quarts de set de la tarda, el FC Barcelona Lassa jugarà contra el CityLift Girona i, a les nou de la nit, el Reus Deportiu es veurà les cares amb l'ICG Software Lleida.