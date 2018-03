El Barça enlluerna, pastura i sentencia

El Barça en va tenir prou amb un partit de serveis mínims per assegurar mitja lliga, gràcies a la der-rota de l'Atlètic de Madrid a Vila-real. Va ser així perquè els blaugrana van decidir ahir que dedicant-s'hi a fons durant 45 minuts n'hi havia prou. Això sí, van ser tres quarts d'hora en què podien haver caigut sis gols a la porteria de Kepa Arrizabalaga, pel cap baix. Només en van entrar dos, un dels quals en fora de joc, i els homes de Valverde van decidir que farien una segona part contemplativa i sense desgastar-se gaire, ja que molts d'ells tenen compromisos amb les seleccions i viatges a partir d'avui mateix. Els aficionats ja haurien pogut anar passant cap a casa a la mitja part, perquè ja ho havien vist tot. Després van saber que fent 16 punts de 27 seran campions.

Això sí, la primera meitat va ser de les millors del Barça aquesta temporada, amb la inestimable ajuda d'un Athletic que és una ombra del que ha entrenat Valverde els darrers anys. Els bascos, preparats ara pel Cuco Ziganda, venien de dol després de quedar eliminats a Europa per l'Olympique de Marsella i a sobre van deixar dos dels seus millors homes, Williams i Aduriz, a la banqueta. Si hi sumem un centre del camp caòtic, amb un San José que feia més de dotzè blaugrana que cap altra cosa, tenim uns primers 45 minuts en què les catorze aproximacions clares van tenir color del conjunt local.



Escandalós primer quart d'hora

Una de les coses que de vegades se li ha retret al Barça aquesta temporada ha estat que no hagi sortit a guanyar el partit des de l'inici, sinó a madurar-lo. Ahir va ser al revés. En els primers 15 minuts es van presentar set vegades davant de Kepa, un dels pocs blanc-i-vermells que es va salvar ahir de la desfeta. Al minut 4, el porter que volia el Madrid fins fa unes setmanes va aturar una falta llançada per Messi, massa fluixa, i tot seguit va arribar el gol. L'argentí va rebre la pilota a la frontal de l'àrea i va aprofitar la internada de Jordi Alba. El lateral, però, estava en fora de joc. L'assistent no ho va veure i el jugador de l'Hospitalet va assistir enrere perquè Alcácer, en una de les dues o tres pilotes que devia tocar ahir en 74 minuts damunt de la gespa, situés l'esfèrica lluny del porter visitant.

El Barça no va afluixar el ritme i n'hauria pogut fer un sac. Paulinho i Messi van fer dues rematades al mateix minut 10. Una la va parar Kepa i l'altra la va blocar Unai Núñez, que poc després provocaria una targeta a Umtiti en una de les habituals provocacions al defensa francès, sovint massa irascible. Tot seguit, el porter va tornar a aturar dos xuts de Messi, el segon a passada d'un Dembélé desinvolt però amb al·lèrgia a anar al xoc. Al minut 13, Coutinho va enviar una bona volea al pal i Dembélé no va arribar al refús, i en l'acció següent Alba va centrar a l'àrea petita i Saborit va evitar que rematessin Messi o Alcácer.

El tram central de la primera part va ser més tranquil, però San José continuava perdent pilotes perilloses. En una Messi no va definir, però, en el segon robatori de Paulinho, Dembélé va assistir al crac, que va marcar el segon d'un potent xut enganxat al pal esquer-re d'un Kepa que va arribar a tocar la pilota.

Fins al descans, dos pals més, de Coutinho i Paulinho, un xut de Messi a passada d'Alcácer que va aturar Kepa i un Ter Stegen que hauria pogut absentar-se una estona del camp, que ningú no se n'hauria adonat.



Migdiada

I de la segona part, poc a dir. Ziganda es va tapar fent entrar Itur-raspe per Beñat al centre del camp i el Barça va decidir no atacar. Només un xutet de Coutinho i dos de Messi, sense gaire perill. Valverde va fer entrar una estona Iniesta i va situar al terreny Aleix Vidal i André Gomes per tapar bandes. L'Athletic hauria merescut, fins i tot, anotar un gol, més per desídia de l'adversari que no pas perquè disposés d'oportunitats clares. En això, el Barça és fiable. Ni que no jugui a res, sap defensar, amb dos centrals i un Rakitic que arribaven a tot. Així, pasturant, es va esgotar, mai millor dit, un partit de dues cares.