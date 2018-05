Froome es vesteix de rosa amb una exhibició llegendària

Chris Froome ha escrit una pàgina d´or en la història del ciclisme modern. Una actuació memorable que quedarà gravada a la retina de tots els aficionats a l´esport. El líder de l´Sky ha destrossat el Giro d´Itàlia 2018 amb un atac a 80 quilòmetres de meta i ha rebentat a tots els seus rivals per vestir-se amb la Maglia Rosa.



Froome, rememorant èpoques passades on el ciclisme era un esport totalment imprevisible, ha començat l´etapa reina de la Corsa Rosa en quarta posició a 3´ 22´´ de Simon Yates i s´ho ha jugat tot per arribar a Bardonecchia en solitari en una exhibició que ja és eterna.



L'èpica de la 19ª jornada del Giro entre Venaria Reale i Bardonecchia ha començat a les rampes del terrible Col de la Finestre. Froome ha posat a treballar a tota màquina al seu potent equip. A les primeres rampes del colós italià, Simon Yates ha dit prou. Després de dues setmanes a un nivell sensacional, la Maglia Rosa ha entrat en crisi i ha dit adéu a les seves opcions de victòria.



Però Froome no jugava per entrar al podi ni per desbancar Yates. La seva aposta era al tot o res. Un campió no es conforma amb la segona posició. A 80 quilòmetres de meta, just abans d´entrar al tram de sterrato del Col de la Finestre, Froome ha llançat una cornada que ha travessat la moral dels rivals. El britànic ha marxat tot sol davant la mirada perplexa de Dumoulin i Pozzovivo, que no s´acababen de creure el que veien.



La virulència de l'atac ha fet que Dumoulin el deixés fer, pensant que la seva aposta era una bogeria i que ho acabaria pagant. Però Froome no ha mirat enrrere i la seva ambició ha anat in crescendo. El campió britànic ha realitzat en solitari l´ascens a Sestrière i ha anat guanyant temps en cada pedalada.



A l´últim port del dia, Jafferau, Froome ja era virtualment líder del Giro d'Itàlia. Per darrere, Pozzovivo, tercer a la general, també ha explotat i Dumoulin s´ha quedat sol treballant amb l´ajuda de Pinot, Reichenbach, Carapaz i López. El vigent campió ha regulat bé el seu esforç i ha aconseguit defensar la diferència d´un Froome desfermat.



Chris Froome, amb els aficionats dempeus davant de la televisió, ha creuat la meta en solitari i ha celebrat amb ràbia una exhibició que li obre les portes de la llegenda. El líder de l'Sky s'ha vestit amb la Maglia Rosa de líder i ha tret 3' 20'' a Dumoulin.



A falta d'una etapa de muntanya per finalitzar la prova, Froome és líder a 38 d'un Dumoulin que li haurà de tornar la jugada a la 20ª etapa de la Corsa Rosa.