El Martinenc serà el rival del Manresa a la promoció d'ascens a Tercera Divisió

El Manresa jugarà la promoció d'ascens a Tercera Divisió amb el Martinenc. Avui s'ha acabat la lliga i al grup 2 de Primera Catalana quedava per saber qui era el campió (ascens directe) i qui ocupava la segona plaça (promoció). El Martinenc sortia al seu partit com a líder amb dos punts d'avantatge respecte del San Cristóbal. Els barcelonins, però, jugaven a Viladecans davant el quart classificat i van fallar, caient per 3 a 0. Això ho va aprofitar el conjunt egarenc que va imposar-se a casa del Vista Alegre per 0 a 3. Demà dilluns se sortejarà l'ordre de partits de la promoció que es disputarà els caps de setmana 2 i 3 i 8 i 9 de juny.

Per la seva part, el Manresa, en un intranscendent duel amb el Banyoles ha guanyat per un ajustat 1 a 0.