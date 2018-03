Arxiven la causa contra sis dels vuit professors de la Seu acusats d'incitació a l'odi

El jutjat d'instrucció número 1 de la Seu d'Urgell ha decidit arxivar provisionalment la causa oberta contra sis dels vuit professors del municipi investigats per un presumpte delicte d'odi. La denúncia es va tramitar contra docents de tres centre urgellencs als que s'acusava d'introduir a les aules el debat polític de l'1-O i les càrregues dels cossos de seguretat espanyols.

Ara, però, el magistrat ha optat per arxivar provisionalment la causa contra sis dels encausats mentre deixa obertes les diligències contra els altres dos.

La investigació continuarà amb la realització de dues proves pericials sol·licitades per la fiscalia; una exploració dels menors i una prova psicològica als nens per determinar la veracitat de les acusacions. Aquestes s'han de dur a terme el proper 11 d'abril tot i que, segons l'advocat d'algunes mestres, el lletrat que representa a la Generalitat ha presentat un recurs entenent que no és pertinent practicar-les.

Els vuit docents de la Seu d'Urgell van declarar com a investigats el 7 de novembre passat per suposats delictes d'incitació a l'odi per tractar a les aules l'1-O. També van prendre declaració als denunciants, que havien presentat els escrits entre els dies 2, 3 i 12 d'octubre de 2017 i en els quals s'afirmava que algunes de les mestres van explicar als alumnes de només sis anys ''que la Guàrdia Civil és dolenta i pega a la gent''. Per la seva banda, els professors van negar les acusacions i van quedar en llibertat sense mesures cautelars.