Manresa viu la segona millor actuació de la història dels Tirallongues

Les colles castelleres els Tirallongues de Manresa, els Moixiganguers d'Igualada i els Castellers de Berga han exhibit, el cap de setmana passat, els seus castells en motiu de la 20a Fira Mediterrània. Els manresans, que jugaven a casa –a la Plana de l'Om– van assolir la segona millor actuació de la seva història.

En la primera ronda, els manresans van sortir amb un 2 de 7, un dels castells que cada vegada tenen més consolidat. A la segona ronda, era el torn del carro gros, un 4 de 8 que van descarregar per quarta vegada aquest any. Cal destacar un castell nou per a ells, el 7 de 7, el qual van descarregar sense gaire dificultats. Per finalitzar, un vano de 5 tancava una memorable actuació de la colla manresana.

D'altra banda, els berguedans van començar l'actuació descar-regant un 3 de 7, i van continuar amb un 4 de 7 i un 2 de 6. Per finalitzar, un pilar de 5 i dos pilars de 4 van donar per finalitzada l'actuació dels de la camisa blava.

Els Moixiganguers d'Igualada van descarregar el 3 de 8 com a millor castell. Tot seguit, un 5 de 7 i una torre de 7. Van acabar l'actuació amb un vano de 5.

Per la seva banda, els Salats de Súria van actuar diumenge passat a casa, a la plaça de la Serradora, en la Diada Manxaire, acompanyats pels Carallots de Sant Vicenç dels Horts, els Castellers de Santpedor i els Castellers d'Esparreguera. Les quatre colles van partir amb un pilar de 4. A la primera ronda, els Salats van descarregar un 2 de 6 sense complicacions. A la segona ronda, van descarregar un 3 de 6, que després de fer l'aleta va patir alguna relliscada, però no va comportar cap incidència. A la tercera ronda, els de la camisa groga van fer un intent de 3 de 6 amb agulla, que van tirar enrere per rectificar les mides i alçades, però la van poder descarregar a la ronda de repetició. L'actuació va finalitzar amb un pilar de 4.

Els Castellers de Santpedor, per la seva banda, van tirar enrere un intent de 5 de 6. En la següent ronda, els de la camisa daurada van descarregar una torre de 6, un 4 de 6 amb agulla i un 3 de 6. Van acabar l'actuació carregant un pilar de 5.

Els Castellers d'Esparreguera van aconseguir una clàssica de 7. Els de la camisa bordeus van iniciar l'actuació amb dos pilars de 4, seguit d'un 3 de 7, un 4 de 7 i una torre de 6. Per finalitzar, els espar-reguerins van alçar un pilar de 5.