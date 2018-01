Les frases de Rabadán

Al documental emès aquesta setmana, el conegut com 'assassí de la catana' ha deixat diverses titulars que aconsegueixen dibuixar un perfil de com és ara, després de gairebé dues dècades després del parricidi comès, i com es veia llavors, un menor al qual la figura dels seus pares i la seva germana li suposava una pesada càrrega i es va desfer d'ells per sentir-se lliure.



Premeditat. "Vaig imaginar acabar amb la vida dels meus pares. No tenia intenció de fer-ho. Però vaig veure que era possible"

Acceptació. "Sé el que ha passat però no ho he pogut assumir, no em sento sol, sento que els meus pares hi seran"

Religió. "La meva germana era especial. No vaig entendre per què havia nascut malalta i vaig culpar a Déu d'això"

El crim. "Jo em vaig penedir de que l'espasa baixés, des del moment en què la vaig pujar davant meu pare volia marxar d'allà. Va baixar sola"

La fugida. "Quan vaig sortir de l'habitatge, vaig voler que el meu pare em digués com va fer quan em vaig escapar de casa, però no va ser així"

Rehabilitació. "Part de la reinserció per la qual he passat consisteix a demostrar que hi ha esperança"