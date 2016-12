El Campi més olímpic obre al Vell Congost fins el 4 de gener

Una tirolina que recórrer 80 metres de distància és una de les principals atraccions del Campi qui Jugui d´enguany, el saló de la infància i la joventut de Manresa més esportista que mai. S´ha inaugurat aquest dimarts, i té com a eix eix temàtic els Jocs Olímpics. Per aquest motiu es pot jugar o fer un tastet de moltes disciplines esportives, tan a l´interior del complex del Vell Congost, on se celebra, com a l´exterior. També hi ha activitats de lleure i oci.

Aquest dimarts ha obert les portes al públic, i a primera hora de la tarda ja bullia d´activitat. Estarà obert fins el pròxim 4 de gener, de 4 de la tarda a 2/4 de 9 del vespre. El preu de l´entrada serà de 5,5 euros pels infants a partir de 3 anys, i 3 euros pels acompanyants adults.

Tothom qui ha estrenatel Campi ha estat rebut amb confeti. A la inauguració s´ha encès un pebeter simbòlic, i a partir d´aquí els més menuts han pogut triar entre multitud d´opcions.

A l´interior del pavelló, habilitat tot ell com si fos una pista d´atlestisme, es podern practicar esports com l´esgrima, el rugby, el korfball, el hoquei patins i fins i tot bàsquet en cadira de rodes. No hi falten activitats tradicionals com tot tipus de tallers, una pista americana, un laberint o l´espai de la ludoteca.

A l´altra pavelló es pot practicar la gimnàstica i fins i tot hi ha un espai pensat per a nens i nenes d´1 a 3 anys perquè s´inicïin en aquest esport. També hi ha el Campi Xics pensat per a infants de 0 a 3 anys, amb activitats com piscina de bolets, casetes o inflables.

Una de les novetats d´enguany és que s´han potenciat les activitats a l´exterior. La tirolona parteix del rocòdrom, a 10 metres d´alçada, fins arribar al pavelló, des d´on llavors comença un circuit d´aventura. A l´exterior també es pot anar amb bici, karts, tir amb arc, practicar el beisbol o fer un passeig amb poni.

A la inauguració, la regidora de Participació Ciutadana i Dinamització Econòmica, Mireia Estefanell, ha confiat repetir com a mínim el número de visitants de l´any passat, més d´11.000, que el temps acompanyi per «gaudir de les activitats a l´exterior i que els nens i nenes de Manresa i de la Catalunya central s´ho passin pipa».

En total al Campi qui Jugui d´aquest any hi ha una trentena i compta amb 60 monitors.