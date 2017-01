Manresa podria quedar-se definitivament sense cabines telefòniques aquest 2017

A Manresa encara hi ha 24 cabines telefòniques i a hores d'ara només se sap que hi continuaran sent durant aquest any que acaba de començar. El seu futur és un misteri ja que aquest any s'ha de debatre, precisament, la continuïtat dels telèfons fixos al carrer. La companyia Telefónica Telecomunicaciones Públicas les ha anat retirant de mica en mica i, per tant, cada cop són menys presents en el paisatge urbà. I és que la telefonia mòbil ha condemnat les cabines, que pràcticament no s'utilitzen. A la pàgina web de la companyia se'n pot consultar la quantitat i la ubicació.

El govern central ha obligat Telefónica a assumir el manteniment del servei de cabines i de guies de telèfon durant el 2017, després de quedar desert el concurs públic per a la seva provisió. El ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital ha de decidir aquest any si finalment elimina del servei universal de telecomunicacions l'obligatorietat de subministrar una oferta suficient de telèfons públics de pagament, tal com han demanat els operadors i la Comissió Nacional del Mercat i de la Competència. El futur de les cabines està en l'aire i aquest any podria ser l'últim del servei de telefonia als carrers de les ciutats.

La presència de cabines ha anat minvant en els darrers anys. I és que el 2012 n'hi havia a Manresa gairebé el doble, 40. Telefónica va sol·licitar retirar-ne vuit en aquell moment, però el consistori s'hi va negar i en va deixar treure tres. Amb la qual cosa la capital del Bages va quedar amb 37. La xifra s'ha anat reduint fins a quedar-ne 24 actualment, segons la web de la companyia.

A l'estat espanyol queden 18.300 cabines telefòniques en tot el territori. N'hi ha menys de la meitat que el 1992, quan n'hi havia 43.000. L'aparició de locutoris i de telèfons mòbils és la causa principal de la disminució de la presència de telèfons d'ús públic, fins al punt que l'any 2014 n'hi havia 34.000.

Es tracta d'un negoci que s'ha reduït dràsticament, ja que si fins a principi dels anys 90 la tendència era col·locar-ne més perquè la ciutadania les utilitzava, ara el sector calcula que n'hi ha 12.000 que no són rendibles, i les que ho són no cobreixen la rendibilitat del conjunt del servei. La companyia ha de garantir un telèfon a cada municipi de mil habitants o més.