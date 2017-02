Creu Roja demana mantes i sacs de dormir per a persones sense llar o amb pocs recursos

Creu Roja Manresa gairebé ha esgotat les existències dels 400 quilos de roba d'hivern que va poder acumular gràcies a les aportacions fetes per la ciutadania i la col·laboració de l'empresa Higher Woods. Per aquest motiu, fa una crida d'urgència per rebre mantes i sacs de dormir.

Els dos col·lectius principals receptors dels articles que demana ara l'entitat són persones sense llar o bé famílies amb infants que en aquests moments no tenen prou recursos per escalfar la seva llar. Malgrat que les temperatures s'han recuperat una mica, continua fent fred i, per tant, són necessitats del tot vigents i urgents.

Creu Roja aprofita la seva crida per demanar que qualsevol persona que detecti que hi ha algú dormint al carrer o bé residint en un infrahabitatge, faci arribar-los aquesta informació per tal que els voluntaris de l'entitat hi puguin contactar. L'objectiu és evitar que hi hagi gent dormint al carrer o en condicions que puguin posar en perill la seva seguretat.

Les persones que vulguin fer alguna donació s'han d'adreçar a la seu de Creu Roja Manresa, al car-rer del Joc de la Pilota, número 6, 2n pis. Per altra banda, si alguna persona té informació sobre ciutadans sense sostre pot trucar al 93 872 56 44 o bé enviar un correu a manresa@creuroja.org.

Fa uns dies, l'entitat també va presentar una nova campanya per captar voluntaris que hi puguin anar entre setmana i que tinguin expertesa en el seu àmbit. També en demana de virtuals.