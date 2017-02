Òmnium necessita 200 voluntaris per celebrar la cinquena Encesa de la Nova Llum

En el marc de la Festa de la Llum, Òmnium Bages promou per cinquè any consecutiu l'Encesa de la Nova Llum, el dia 20 de febrer. Es tracta d'il·luminar el Centre Històric de Manresa amb 30.000 espelmetes. Per fer-ho, però, necessita 200 voluntaris.

L'entitat fa una crida a la ciutadania per participar en aquesta activitat. Les persones interessades poden enviar un correu a l'adreça electrònica bages@omnium.cat o bé adreçar-se a la secretaria d'Òmnium o trucar al 93 872 63 21. Per portar a terme l'encesa, que es farà amenitzada amb música en directe, el punt de trobada serà a les 7 de la tarda a la plaça de Sant Domènec.