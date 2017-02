El tram final de la Transèquia es desviarà a causa d'unes obres al canal

La Transèquia, la popular caminada al llarg del recorregut de la Sèquia entre Balsareny i Manresa, no seguirà en l'edició d'enguany el mateix recorregut en el tram més pròxim al parc de l'Agulla. En aquesta 33a edició la caminada familiar no competitiva es veurà afectada pel tall d'un tram per obres de manteniment. És el que va des del coll de l'Om fins a Comabella, i afecta 1.450 metres del canal. La Transèquia se celebrarà el pròxim 5 de març.

Aquestes obres, que ja estaven previstes, tindran una durada de mes de 3 mesos, i afecten el camí paral·lel al canal.

Això alterarà l'últim tram de l'itinerari de la Transèquia. Per poder mantenir l'avituallament situat a Comabella i seguir el recorregut el màxim de fidel a l'original, s'utilitzarà una pista paral-lela. El desviament estarà degudament senyalitzat, i es procurarà minimitzar l'afectació durant l'esdeveniment.

La Transèquia forma part de la programació de les tradicionals Festes de la Llum, que enguany tenen com administrador la Fundació Universitària del Bages (FUB). L'organització de l'acte és a càrrec de la Fundació Aigües de Manresa-Parc de la Sèquia.

La Transèquia ressegueix el canal construït al segle XIV (entre el 1339 i el 1383) per portar l'aigua del riu Llobregat des de Balsareny fins a la capital del Bages.