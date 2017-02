L'orde de sor Lucía no veu compatible que sigui monja contemplativa i tertuliana

Les monges dominiques de la Federació de la Immaculada, a la qual pertany el monestir de la monja manresana Lucía Caram, han posat en el punt de mira la incompatibilitat de la seva activitat com a tertuliana habitual en mitjans de comunicació i la seva condició de monja contemplativa.

L'endemà que el bisbat de Vic desautoritzés sor Lucía per donar a entendre que la Verge Maria no era verge (vegeu Regió7 d'ahir) les monges dominiques han fet un comunicat en el qual asseguren que «no és compatible la seva condició de dominica contemplativa amb la seva activitat en els mitjans de comunicació social, especialment en aquells en què es neguen i ridiculitzen les veritats més sagrades de la nostra fe catòlica».

Les monges dominiques asseguren que «respecten i estimen sor Lucía Caram com a germana, però no s'identifiquen amb les seves declaracions».

Sor Lucía va donar a entendre que la Verge Maria no era verge, en el programa de televisió Chester in love de la cadena Cuatro, emès diumenge.



Polèmica revifada

La polèmica es va revifar després que el bisbat de Vic fes un comunicat afirmant que: «forma part de l'Església, des dels seus inicis, que Maria va ser sempre verge». I afegia: «aquesta veritat de la fe va ser recollida i proclamada de manera definitiva pel concili II de Constantinoble, sent el primer dogma marià i compartit pels cristians catòlics i ortodoxos».

Segons el bisbat, les declaracions de la monja dominica, ànima de la Fundació Rosa Oriol d'ajuda als desafavorits, «no s'ajusten a la fe de l'Església» i lamenta «la confusió que hagin pogut crear en el poble fidel», assegura en el comunicat.

Sor Lucía va respondre amb un altre comunicat en forma de carta, en què, per una part, demanava «disculpes» «si algú es va sentir ofès», però aprofitava per expressar la seva preocupació per «la lectura fragmentada, ideològica i perversa que alguns martells d'heretges, assedegats de venjança i animats per l'odi», havien fet, i pel devessall de calúmnies i amenaces de mort que li havien arribat.