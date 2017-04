Les pudors que afecten la Balconada i els Comtals es redueixen dràsticament

El Consorci del Bages per a la gestió de residus s'ha reunit amb veïns i veïnes de Manresa que han participat o participen en el programa de seguiment de les olors que el Consorci, Aigües de Manresa i Socioenginyeria van posar en marxa fa 10 anys, per controlar les emissions de pudor de la planta de compostatge de Bufalvent i la depuradora d´Aigües. La problemàtica d´olors d´aquells moments, d´una elevada incidència, ha passat a ser pràcticament inexistent gràcies a l´estreta col·laboració entre institucions i veïns i les mesures correctores aplicades. De males olors pràcticament diàries s´ha passat a episodis esporàdics 6 o 7 dies a l´any i d´intensitat baixa.



Un projecte pioner



El Consorci del Bages per a la gestió de residus va interessar-se, fa més de 10 anys, per un sistema que va guanyar un premi de l´aleshores CaixaManresa i que pretenia minimitzar l´emissió de males olors dels residus. Poc temps després, Socioenginyeria -l´empresa del guanyador del premi, Josep Cid-, el Consorci i Aigües de Manresa van engegar conjuntament aquest projecte per avaluar la incidència de les olors que emanaven tant la planta de compostatge de Bufalvent com la depuradora d´Aigües de Manresa.

Era imprescindible la col·laboració dels veïns de dos dels barris més afectats, La Balconada i els Comtals, perquè prenguessin mesures diàries dels episodis d´olors. Els participants tenen a casa seva uns formularis que han d´omplir cada dia per avaluar si han sentit pudor, de quin tipus i amb quina intensitat.

D´aquesta manera, el projecte es converteix en pioner ja que no s´avaluen les emissions que surten sinó com arriben a casa dels afectats i, per tant, com afecten la societat. Segons Josep Cid, "la metodologia tradicional es basa en simulacions matemàtiques, el nostre projecte es basa en recollides de dades reals i objectives allà on arriben les males olors".

Les valoracions dels veïns (que prèviament a participar en el projecte passen una prova per avaluar la seva capacitat olfactiva) es complementen amb lectures amb un aparell anomenat Nasal Ranger.

En total, durant aquests 10 anys, s´han pres un total de 125.000 dades de percepció i s´han fet 7.000 medicions d´olor. Aquest exhaustiu control ha permès al Consorci del Bages per a la gestió de residus i Aigües de Manresa prendre les mesures correctores necessàries per anar pal·liant els episodis de males olors que han passat de ser pràcticament diaris a ser residuals, pocs dies a l´any i de baixa intensitat.

D´aquesta manera, les institucions implicades i l´enginyeria que duu a terme el projecte coincideixen que s´ha aconseguit l´objectiu. A més, els veïns, que es mostren molt satisfets per la millora de la situació, han volgut destacar que els seus barris ja no han de ser considerats com una zona de males olors perquè aquesta problemàtica s´ha resolt.

Celebrant els 10 anys



Actualment encara hi ha una desena de veïns de La Balconada i els Comtals que participen de forma totalment desinteressada en aquest projecte. Coincidint amb el desè aniversari de la seva posada en marxa, el Consorci del Bages per a la gestió de residus els va reunir dissabte al Parc ambiental de Bufalvent per explicar-los les dades dels darrers mesos, fer una visita a la planta de compostatge i una excursió pel Parc del Secà, on van compartir activitats i un dinar per celebrar l´efemèride