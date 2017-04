Saps quin arbre s'ha convertit en un malson pels veïns de Manresa?

Al Barri Antic, entre els carrers de Na Bastardes i de les Piques, hi ha l'Ateneu, que els darrers temps, abans del seu tancament, ja fa anys, havia funcionat com a restaurant. Al jardí de la propietat hi ha un cedre de l'Himàlaia de més de 15 metres d'altura que està generant problemes al veïnat i un desacord entre el propietari de la finca i l'Ajuntament pel fet que és un exemplar protegit i que, per tant, no es pot tallar com seria el desig del seu propietari.

Veïns del carrer es queixen que la fullaraca de l'arbre embussa les canaleres, que les branques els treuen claror, que pot esdevenir un perill si se'n trenca una i que, a més, enguany, ha estat atacat per la processionària, cosa que és la primera vegada que suceeix, tal com ha informat el propietari, Josep Ferrer, que ho atribueix al canvi climàtic. El fet és que a l'arbre encara es poden veure els nius entre les branques i que les erugues que hi neixen, quan arriben a terra, esdevenen un perill per a les persones i els animals.

Demanat sobre aquest tema, l'Ajuntament ha explicat que s'ha reunit dues vegades amb el propietari de l'arbre, i que aquest arbre és un exemplar que forma part del catàleg d'arbres i arbredes de la ciutat i que, per aquest motiu, és patrimoni natural protegit i no es pot subtituir. I afegeix que Ferrer «és el responsable de posar remei a dos temes: al fet que algunes de les branques sobrepassen la finca i van a parar a la via pública, i l'existència de processionària», i que, quant a la darrera qüestió, el consistori li ha «donat recomanacions pel que fa al tractament de la processionària per tal que faci els tractaments fitosanitaris que pertoquin per resoldre-ho».

Ferrer no està gens d'acord amb l'Ajuntament. Recorda que no és un arbre autòcton i que no té més de 28 anys, de manera que el que voldria fer ell és talar-lo i plantar-hi una alzina, però que l'Ajuntament no li ho permet perquè està protegit. No entén que «protegeixi un arbre que està en una finca privada i, després, de les conseqüències», com ara tallar les branques i eradicar la processionària, «se n'hagi de fer càrrec el propietari». Reclama que «si el vol protegir, com si fos un mobiliari urbà, es faci càrrec ell de les despeses. Jo ho entenc així i els ho vaig demanar perquè em sembla que és el més lògic del món».

Mentrestant, els veïns afectats per l'arbre de l'Ateneu estan rumiant si tiren endavant una recollida de signatures per exigir una solució, sigui quina sigui.