Bonvehí es referma amb portar les gravacions a la fiscalia, però no garanteix que sigui demà

Demà és el dia en què David Bonvehí va anunciar que aniria a denunciar a la fiscalia les gravacions a què va ser sotmès en un dinar celebrat al restaurant Vermell de Manresa. Demanat sobre el pas que ha de donar, el secretari d'organització del PDeCAT ha explicat aquest migdia a Regió7 que es referma en la seva decisió, però que vol esperar a reunir-se, també demà, amb els advocats del seu partit per tal que l'assessorin, de manera que podria ser que no ho portés davant la fiscalia demà mateix.

Com ha informat àmpliament aquest mitjà, el bagenc David Bonvehí va ser enregistrat en un dinar a Manresa amb altres membres del partit en el qual va parlar dels possibles escenaris de futur de Catalunya depenent de si guanya o no l'opció independentista i del que farà el seu partit. Suposadament, tenint en compte que es trobaven en el mateix restaurant aquell dia i que en una de les gravacions s'escolta la seva veu, els enregistraments els haurien fet Mireia Estefanell, primera tinent d'alcalde de Manresa (ERC), i Pere Culell, ex número 1 del partit, que es va presentar com a alcaldable per ERC en les passades municipals. Tant l'un com l'altre no han respost cap de les nombroses peticions d'aquest diari per tal que puguin donar la seva versió dels fets. Per part seva, ERC de Manresa va negar divendres passat, quan es va conèixer tot l'afer, l'autoria de la gravació.