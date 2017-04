L'Ajuntament no substitueix les rajoles trencades de la part central del Passeig

Els 20.000 euros que destinarà l'Ajuntament de Manresa per substituir les rajoles trencades del passeig de Pere III arreglaran només a mitges la mala imatge que provoquen. I és que l'actuació servirà per col·locar rajoles noves als laterals i, per tant, no es canviaran les de la part central, que també estan malmeses.



No és una simple actuació de manteniment, sinó una d'envergadura perquè en el tram del Passeig que va de la Muralla a Crist Rei n'hi ha un miler de trencades, 600 en els laterals –segons el Servei de Manteniment– i 400 a l'andana central, segons càlculs de ciutadans que hi van sovint.



Les previsions de l'Ajuntament són substituir les rajoles abans de l'estiu i les tasques se centraran en els laterals, perquè les peces, segons fonts de l'Ajuntament, «són prefabricades i es col·loquen senceres». En canvi, arreglar les que hi ha a la part central té una dificultat afegida, segons indiquen les mateixes fonts, i és que «hi ha dibuixos i formes diferents i cal tallar-les a mà». Tot i que, de moment, no s'arranjarà l'andana del centre d'aquest tram del passeig de Pere III –un dels punts més concorreguts de la ciutat i un dels eixos comercials–, no es descarta que més endavant es facin altres actuacions en funció de les disponibilitats pressupostàries.



El consistori es remet a l'auditoria de l'Espai Urbà que va encar-regar a una empresa externa i que tenia com a finalitat disposar d'una diagnosi de l'estat dels car-rers de la ciutat. A partir d'aquesta informació s'anirà actuant en diversos punts de la ciutat. Tot i que veïns i comerciants s'han lamentat en més d'una ocasió del poc manteniment del Passeig, l'Ajuntament assegura que en els dar-rers anys s'han reparat peces al Centre Històric i del Pere III per un valor de 15.000 euros.



On hi ha un deteriorament més important és a la zona per on circulen els camions de càrrega i descàrrega que van als comerços i restaurants que hi ha en aquest punt cèntric de la ciutat.



El principal problema de les rajoles malmeses és que, o bé estan trencades, o es mouen. Fins i tot n'hi ha que estan en un nivell diferent de la resta. El deteriorament causa en ocasions molèsties als vianants.



Aquest any el consistori manresà destinarà un milió d'euros a arranjar els vials més malmesos. L'estudi assenyala més de quinze milions per reparar tots els vials.