Manresa és al grup de ciutats de tot l'estat més amigables amb la gent gran

Manresa exercirà aquest dimecres d ´amfitriona de la Xarxa de Ciutats Amigables amb la Gent Gran, amb representació de municipis de diferents punts de l´estat espanyol.



La trobada a Catalunya es farà a Manresa i no a Barcelona perquè la capital del Bages es troba molt més avançada que la capital catalana en el desenvolupament del protocol marcat per l´Organització Mundial de la Salut (OMS). De fet, Manresa es troba en el grup capdavanter de la Xarxa de Ciutats Amigables amb la Gent Gran, que en aquests moments integren 108 poblacions del conjunt de l´estat espanyol.

Per sobre de Manresa només hi ha Bilbao, Sant Sebastià i Saragossa. La jornada de dimecres es desenvoluparà a la sala d´actes de l´Hospital de Sant Joan de Déu i és organitzada per l´Imserso. Hi haurà representants de l´Imserso, del Consell Estatal de Gent Gran, de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, del Centre de Referència Estatal d´Autonomia Personal i Ajudes Tècniques, de la Unió Democràtica de Pensionistes i Jubilats d´Espanya, i de la Societat Espanyola de Geriatria i Gerontologia.



Es podran escoltar experiències dels ajuntaments de Manresa, Sant Vicenç de Castellet, Durango, Saragossa, Antzuola i Castelló.



Es tractaran temes com la participació de les persones grans, la xarxa de comerços amigables amb la gent gran, seguretat viària, experiències en la millora de l´accessibilitat en habitatges, i la campanya «Amb respecte millor», entre d´altres.



La jornada va ser presentada dilluns per la regidora de Cohesió Social, Gent Gran i Salut de l'Ajuntament de Manresa, Mercè Rosich, i pel tècnic municipal del Programa de Gent Gran, Enric Roca.

Des del 2011

Manresa va ser reconeguda per l'OMS com a ciutat amigable amb la gent gran l´any 2011. Per aquesta raó, s´ha estat desenvolupant el pla d´acció 2014-16, que inclou un total de 28 actuacions que donen resposta als diferents àmbits de treball i, en l´actualitat, desenvolupa la tercera fase d´avaluació de resultats.



Amb la finalitat de fer créixer el projecte, fins ara s´han realitzat jornades divulgatives en diferents zones de l´Estat: Madrid, Burgos, Cadis i Saragossa.



El projecte aborda des d'una perspectiva transversal diferents aspectes de la vida diària i ho fa posant al centre la participació de les persones grans, tenint en compte les seves necessitats, percepcions i opinions al llarg de tot el procés d'anàlisi i millora de la ciutat. El projecte va ser exposat per primera vegada el 2005 i té la participació de ciutats de tot el món.



Les ciutats que volen formar part de la xarxa han de complir uns requisits establerts prèviament que es basen en la realització d´una diagnosi de la ciutat, el disseny d´un pla d´acció i a establir mecanismes d´avaluació, amb la finalitat d´iniciar un procés de millora contínua.