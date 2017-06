L'Ajuntament treu i guarda al magatzem les gàbies del parc infantil de la Bonavista

Les gàbies de la Bonavista de Manresa ja són història, i amb elles un intent fallit de l'Ajuntament d'introduir una nova tipologia de parcs públics que fan servir estructures metàl·liques com a suport de vegetació per estructurar l'espai públic.

Els operaris han retirat reixes i suports que, segons ha informat el govern municipal, aniran a parar al magatzem. El parc infantil de la Bonavista es traslladarà uns metres per deixar espai a la nova rotonda de la Bonavista –l'Associació de Veïns de Vic-Remei va demanar no perdre'l–, però les reixes metàl·liques no seran reinstal·lades.

Aquestes reixes van ser instal·lades fa 11 anys, abans de les del parc Vila Closes, que van ser rebutjades contundentment pels veïns fins al punt d'haver de posar en marxa una operació de retirada per fases que encara no ha finalitzat per manca de recursos econòmics per afrontar-la de cop.

A la Bonavista no hi ha hagut una oposició organitzada a les estructures metàl·liques, però el cert és que des del 2006 no han aconseguit el seu objectiu: crear cortines vegetals per resguardar el parc infantil del brogit d'un punt neuràlgic del trànsit rodat de la ciutat.

El parc va ser plantejat com un espai amb un entorn densament arbrat amb clarianes delimitades per estructures metàl·liques que s'aguantaven sobre tambors elevats de reixa també metàl·lica, per la qual es preveia que creixessin plantes enfiladisses que configuressin un entorn vegetal de colors canviants al llarg de l'any.

L'actuació va afectar una superfície de 1.417 m2 i va tenir un pressupost de 80.000 euros.