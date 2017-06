Una veïna de Manresa mor en un accident de bicicleta a la carretera dels Rasos

Dolors Garcia Campos, de 39 anys i veïna de Manresa, va morir ahir al matí a l'Hospital Universitari Mútua de Terrassa, com a conseqüència d'un accident de bicicleta que va tenir divendres al vespre a la BV-4243, que va de Berga als Rasos de Peguera, segons van confirmar fonts dels Mossos d'Esquadra a aquest diari. En el moment de tancar l'edició d'ahir al vespre, encara no se sabia quan es faria el funeral.

Segons els Mossos, l'accident hauria estat fortuït en caure tota sola mentre circulava amb el seu company per la carretera, a l'altura del quilòmetre 2, a prop del tor-rent de l'Alou. Els Mossos van rebre l'avís cap a 3/4 de 9 del vespre, i el SEM en va fer el trasllat fins a la Mútua de Terrassa, on va morir poc després del migdia d'ahir, afectada per un traumatisme cranioencefàlic.

Garcia era monitora del Cube des que va obrir, ara fa 7 anys, i anteriorment també ho havia estat del Viasport. Temps enrere també havia fet de Cheerleader al bàsquet Manresa. Ara feia classes de spinning, Pilates i running al Cube durant les tardes, i els matins treballava de mestra d'educació física a l'escola Joncadella de Sant Joan de Vilatorrada.

Com a apassionada de l'esport, divendres havia fet una sortida amb bicicleta amb el seu company, una més de les que feia habitualment, normalment per afició i sense competir, ja sigui amb bicicleta o a peu. Divendres havien sortit a córrer amb una bicicleta de carretera, amb casc i ben equipats, segons han explicat a aquest diari fonts properes a Dolors Garcia.

El director del Cube, Lluís Ser-racarbassa, lamentava ahir la mort de Dolors Garcia: «ha estat molt dur, i una gran pèrdua» pels estrets vincles que s'havien establert després de tants anys de feina junts. Ell mateix avançava la intenció de retre algun homenatge en memòria seva properament per part del gimnàs.

Tan bon punt ahir es va saber la tràgica notícia, van ser nombroses les mostres de condol expressades a través de les xarxes socials, tant de companys de feina del Cube i de l'escola Joncadella, com també d'amics i coneguts de Dolors Garcia.