El curs UniversiMÉS per a discapacitats intel·lectuals tindrà continuïtat

El programa universitari per a persones amb discapacitat intel·lectual que s´ha dut a terme a la Fundació Universitària del Bages, pioner a tot l´estat, es repetirà el curs vinent. L´anunci s´ha fet aquest dilluns coincidint amb l´acte de lliurament de diplomes als estudiants. S´ha dut a terme a la sala d´actes de la FUB2, que s´ha omplert de gom a gom.

En la primera edició del curs de l´UniversiMÉS hi han participat 21 persones. Aquest dilluns, acompanyades de familiars, professors i les entitats que han impulsat el projecte, han recollit el certificat d´aprofitament del curs. Faran un segon curs amb noves matèries. A més a més s´ampliarà el nombre de places, de forma que una vintena més d´alumnes amb discapacitat intel·lectual s´incorporaran al programa, que es porta a terme amb la col·laboració d´Ampans i el finançament del BBVA. Les classes seran setmanals i no cada 15 dies com ara.

L´acte de lliurament de diplomes s´ha dut a terme amb solemnitat i amb lliçó magistral inclosa que ha anat a càrrec del consell editorial i exdirector de Regió7, Gonçal Mazcuñán. Ha esperonat als alumnes a tenir sentit crític, a aprendre i a enriquir-se com a persones i ciutadans, a opinar, i a fer aportacions a la societat.

També hi ha intervingut el música Natxo Tarrés, que ha fet de professor del mòdul de cultura i art; l´estudiant de Logopèdia Carla Ramos, que ha fet de mentor dels alumnes; Xavier Linares, director territorial del BBVA-CX Catalunya, que ha anunciat que l´entitat bancària continuarà donant suport a un projecte d´èxit; i el president d´Ampans, Sebastià Catllà, que ha afirmat que es tracta d´una iniciativa que ja no té marxa enrere.

En nom dels estudiants, Meritxell García i Antonio Hinojo, han recordat les pors i el respecte que tenien els primers dies a la universitat. «Ara ja no hi són», han dit. «Ens hem sentit integrats i hem crescut com a persones».

El director general de la FUB, Valentí Martínez, ha afirmat que UniversiMÉS ha tingut èxit pel compromís i il·lusió dels alumnes, les seves famílies, els objectius d´aprenentatge de la universitat, les coordinadores del curs (Laia Cladellas i cristina Llohis), l´aliança estratègica amb Ampans i l´aportació del BBVA. «Estem contents i ho volem compartir», ha manifestat.

Els estudiants han ana recollint els seus diplomes que han mostrat orgullosos als assistents a l´acte. El lliurament dels certificats ha finalitzat amb l´actuació de la coral infantil de les Escodines, un altre projecte d´integració, i la coral de la FUB, formada per gent que participa a la iniciativa FUB+Gran.

UniversiMÉS ha estat un projecte pioner a l´estat espanyol. Durant el curs s´han dut a terme classes i activitats en diversos blocs: conèixer el món, economia, i cultura i creació artística. Han tingut professors d´excepció com la Presidenta del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell. El curs vinent hi haurà nous continguts d´actualitat, història, art i cultura.