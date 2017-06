L'EPSEM becarà per primer cop estudiants d'Enginyeria de Mines

La Universitat Politècnica a Manresa becarà per primera vegada amb 8.000 euros estudiants del grau d'Enginyeria Minera. S'atorgaran el curs vinent als sis alumnes amb la millor nota d'accés. Els diners els aporten diverses empreses i institucions relacionades amb el sector de la mineria. L'acord es va signar en un acte a l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM).

Els estudis de Mines de la UPC a Manresa han tingut els últims anys poca demanda. Fins al punt que la directora del centre universitari manresà, Rosa Argelaguet, va assegurar el mes de maig passat que perillen. Les beques són una iniciativa nova per estimular els estudiants a cursar aquest grau. Es tracta d'una problemàtica que afecta les enginyeries en general, i la de Mines, que a Catalunya només s'estudia a Manresa, en particular.



Una proposta rellevant

Durant la signatura Argelaguet va afirmar que la proposta és molt rellevant perquè demostra els lligams que hi ha entre la universitat i les empreses i institucions. «Les empreses aposten per la nostra escola i per les enginyeries», va dir. «El problema és que costa estudiar enginyeries», tot i que en el cas de Manresa l'ocupació per als qui acaben el grau arriba al 100 %. Va assegurar que Catalunya és un país eminentment industrial «i per tant necessita enginyers i també universitats que en formin».

A la signatura de l'acord hi van participar Jaume Puig, gerent del Gremi d'Àrids de Catalunya; Eduard Càmara, del Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics i de Grau de Mines i Energia; Rosa Argelaguet, directora de l'EPSEM; Esteve Pintó, de la plataforma de suport a la mineria Promineria; Joan Ramon Perdigó, de Muntatges Rus; i Marc Benito, de l'empresa Mapei.

Durant l'acte els representants de les empreses i les institucions van assegurar que hi ha manca de vocacions per estudiar mines i que cal revertir aquesta situació perquè són «estudis estratègics per al país». Van afirmar que s'ha de donar més visibilitat a aquests estudis, i que per això s'han unit en la iniciativa per becar estudiants.

Les beques s'atorgaran a partir del curs 2017-2018 als tres estudiants matriculats al grau d'Enginyeria Minera amb millor nota d'accés provinents de batxillerat i als tres estudiants matriculats també a aquest grau procedents de cicles formatius de grau superior i, igualment, que hagin obtingut les millors notes. Els estudiants hauran d'haver superat totes les assignatures del primer quadrimestre del grau.