Tres mil persones marxen amb torxes per Manresa al crit de «votarem!»

Si la Marxa de Torxes serveix de termòmetre independentista per a la Diada, la d'ahir a Manresa va tornar a augurar una gran mobilització. Unes 3.000 persones van participar al vespre a la tradicional desfilada amb torxes pels carrers del centre de la capital del Bages. Aquest any, els tradicionals crits d´«independència!» van anar acompanyats d´una segona consigna: la de «votarem!», amb la mirada fixada al proper 1-O.

No en va, els parlaments del final de l´acte es van centrar en la «determinació» per celebrar el referèndum. «Som un poble pacífic i democràtic, però volem decidir el nostre futur. I respondrem amb fermesa als que ens ho volen impedir», va proclamar l´alcalde, Valentí Junyent, al final de l´acte.

La marxa es va iniciar a 2/4 de 9 del vespre a la plaça de Crist Rei, on es va fer una primera exhibició castellera i on es van acabar d´entregar un total de 1.600 torxes als assistents. L´acte era organitzat per l´ANC i Òmnium Bages, amb el suport de la Fundació Independència i Progrés, el PDeCAT, ERC, la CUP, Democràtes de Catalunya, ERC, Súmate i Solidaritat.

Des d´allà, sota la il·luminació de les 1.600 torxes, la marxa va començar a desfilar pel tram central del Passeig, en direcció a la Muralla. Encapçalada per una pancarta que duien els representants de les entitats convocants, els tabalers i els grallers van ser els encarregats d´amenitzar la manifestació, que va incloure diverses vegades els crits dels assistents a favor de la independència i del referèndum.

La marxa va prosseguir per Sant Domènec i el Born. Un cop a la Plana de l´Om, va enfilar pel carrer de Sant Miquel fins arribar a la plaça Major. Un cop allà, tal com és tradicional, es va despenjar una gran bandera estelada a la façana del bar Toni´s i, a continuació, els assistents van anar apagant les torxes en galledes.

Va ser el torn, aleshores, dels parlaments, que va iniciar Fina Dordal, membre de la Coordinadora de Jubilats i Pensionistes de Manresa, que va fer la lectura del manifest. «Si hem de defensar les urnes, ho farem. No ens aturaran ni les impugnacions, ni les suspensions, ni les amenaces contínues ni les campanyes de la por», va assegurar Dordal, alhora que va demanar que, en cas de victòria del sí, s´apliqui el resultat i s´iniciï la construcció de la República.

Tot seguit, l´alcalde Junyent va assegurar que l´1-O marcarà «un punt d´inflexió al nostre país» i va refermar el compromís de l´Ajuntament «amb el referèndum i amb la cessió de locals», cosa que va desfermar els aplaudiments del públic. «Manresa sempre ha estat punta de llança i referència en la qüestió nacional», va afegir. I va recordar les paraules de l´enyorada Muriel Casals, el juny del 2010: «Ningú no podrà frenar aquest impuls de llibertat». L´acte es va cloure amb el parlament de l´activista de Súmate José Rodríguez Trinito, una sardana de germanor i l´actuació dels Tirallongues.