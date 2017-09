Les canyes envaeixen el camí de la Gravera

El camí de la Gravera, que uneix l'avinguda Tudela i el barri de la Mion, està envaït per les canyes, amb el perill que suposen per a la circulació tant de vehicles com de vianants, que han de passar pel mig de la calçada. Els veïns es queixen que és un accés important que comunica el barri de la plaça de Catalunya i Saldes amb la Mion, amb serveis i equipaments com l'escola Puigberenguer, la Sant Ignasi o els camp de futbol de la Pirinaica.