La FUB s'omple de bates blanques en la benvinguda als 90 alumnes de primer de Medicina

Acte de benvinguda, aquest matí, als 90 estudiants de primer de Medicina que durant sis anys estudiaran a la UVic-UCC, entre els campus de Vic i de Manresa, on hi ha sengles unitats docents. Els alumnes, amb bata blanca i l'anagrama sargit en una butxaca (una U de color vermell i, amb color negre, Facultat de Medicina UVic-UCC), han escoltat amb atenció i aplaudit les intervencions de Josep Arimany, president de la Facultat d'Estudis Superiors en Ciències de la Salut (FESS); Valentí Junyent, alcalde de Manresa; Ramon Pujol, degà de la Facultat de Medicina, i Jordi Montaña, rector de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC).

En els seus discursos, tots quatre han alternat el català i el castellà, tenint en compte que els alumnes no només són de Catalunya. De fet, Arimany, els ha dit que durant la carrera parlaran català, castellà i anglès, i ha ressaltat la importància de ser poliglotes, alhora que els ha fet notar la presència d'estudiants d'Itàlia a la UVic i d'Itàlia i de França a la FUB, la federació de les quals va donar com a resultat, l'any 2014, la UVic-UCC.

Entre el públic, molta representació de professionals i professorat de la FUB i, també, a les primeres files, de la comunitat hospitalària i mèdica, com el director general de la Fundació Althaia, Manel Jovells; el director general de la Fundació Sociosanitària del Bages (FSSM), Manel Valls, i Pere Bonet, president de la delegació al Bages del Col·legi Oficial de metges de Barcelona (COMB). Els acompanyava Mercè Rosich, regidora d'Universitats.



Paritat de nois i noies



L'alcalde Junyent ha posat de relleu la paritat de nois i noies entre els estudiants, la qual cosa, ha assegurat, "és una garantia que funcionarà". Ha recordat que, a partir del tercer curs, faran les pràctiques, en el cas de Manresa, a l'Hospital Sant Joan de Déu de la Fundació Althaia i ho ha aprofitat, també, per fer-los una breu presentació de la ciutat, Manresa, que a partir d'ara serà casa seva.

L'acte de benvinguda ha continuat amb la visita a la Clínica Universitària, on faran pràctiques els alumnes de Medicina, al Centre Internacional de Simulació i Alt Rendiment Clínic, del qual n'ha destacat el seu potencial Pujol, que també ha posat de relleu el tracte personalitzat que tindran els alumnes pel tipus d'universitat que és la UVic-UCC. "Quan nosaltres vam fer medicina érem números, vosaltres sereu persones amb noms". Mentre que a Manresa faran la part pràtica dels estudis, al Campus de Vic faran la teòrica.

Sobre el fet d'haver-se d'alternar en dos campus, Montaña ha assegurat que "es una riquesa". No ha passat per alt l'ampliació, presentada la setmana passada, de les instal·lacions de la FUB al complex modernista de l'Escorxador per tenir més espai per ampliar la seva activitat amb els estudis de Medicina.

Han sovintejat els agraïments d'uns i altres per haver fet possible una Facultat de Medicina a la UVic-UCC mitjançant un camí que, ha remarcat Arimany, no ha estat fàcil i que tot just va tenir la confirmació el maig passat. Malgrat que fa poc, ha assegurat que tot està a punt. Montaña ha apel·lat a la responsabilitat de tots, també dels estudiants, perquè el projecte de Medicina sigui un èxit.