Representants del món associatiu i professional manresà fan públic el sí a l'1-O

Una vuitantena de representants del món associatiu i professional manresà han fet públic el seu vot afirmatiu en el Referèndum del dia 1.

La plataforma Manresa pel Sí ha presentat una primera llista de signants del manifest « El dia 1'octubre, nosaltres votarem Sí». Aquesta primera relació està formada per representants d'entitats culturals, cíviques i sindicals, a més de professionals d'àmbits ben diversos i del món de la cultura i de l'esport.

La voluntat de Manresa pel Sí és obrir la possibilitat d'adherir-s'hi a tota la ciutadania, fins al dia 29 de setembre, mitjançant la pàgina web de la plataforma: manresapelsi.cat.

El manifest recorda que el dia 1 d'octubre, data del referèndum anunciat, ja és molt pròxima i «tots els estudis d'opinió que s'han fet han mostrat de forma evident l'amplíssima voluntat popular de celebrar-lo i el govern de la Generalitat ha expressat també la seva ferma decisió de mantenir-ne la convocatòria».

El manifest afirma que la pregunta que se sotmetrà a la consideració de la ciutadania és clara i ha de permetre conèixer quina és l'opinió majoritària sobre si Catalunya vol constituir-se en un estat independent o continuar dins de l'Estat Espanyol.

El manifest lamenta que el govern de l'Estat intenti per tots els mitjans d'impedir el referèndum, "que és la forma concreta i universal per exercir el dret de decidir, amb unes campanyes per fer por i unes pressions antidemocràtiques que no podem acceptar". Per això els signants del document fan una crida a participar decididament en el referèndum del dia 1 d'octubre, tant si és votant Sí com votant No.

Igualment volen fer públic que el seu vot personal serà Sí, perquè creuen que és "la millor manera d'aconseguir un país més lliure, més just i més democràtic".



Els primers signants del manifest són:



Josep Maria Aloy (crític literari), Quim Aloy (historiador), Joan Aurich (capellà), Rosa Argelaguet (professora universitària), Santi Arisa (músic), Lluís Atcher (mestre i músic), Toni Bacardit (membre de MES), Lluís Calderer (escriptor), Manel Camp (músic), Llorenç Capdevila, escriptor, Pere-Joan Cardona (investigador científic), Carme Carrió (activista veïnal), Maurici Casasayas (judoca), Ignasi Cebrian (biòleg), Mireia Cirera (actriu), Carles Claret (periodista), Quim Collado (exregidor i membre de MES, Socialistes pel Sí), Francesc Comas (historiador), Carme Comellas Berenguer (metgessa de l'esport), Baltasar Corrons (activista social), Antoni Daura (historiador i llibreter), Fina Dordal (activista social), Toni Erro (mosso d'esquadra i activista veïnal), Dídac Escolà (exregidor de Democràcia Municipal-Podem), Jordi Estrada (filòleg i escriptor), Oriol Farré (músic), Roger Farré (músic), Pere Gassó (periodista), Lluís Guerrero (metge), Juan González Reina, 'Juan de los Pájaros' (activista veïnal), Francesc X. de las Heras Cisa (professor universitari), Marina Hosta (activista veïnal), Josep Jou Parrot (empresari), Concepció Lao Luque (professora universitària), Enric Martí i Saumell (activista veïnal), Josep Maria Mata-Perelló (geòleg), Marcel Mateu (professor universitari), Gonçal Mazcuñan (periodista), Pep Molist (bibliotecari i escriptor), Joan Morros (dinamitzador cultural), Juanjo Muñoz (músic), Xavier Obradors (investigador científic), Ramon Oms (escultor), Núria Picas ( corredora de muntanya), Mireia Pintó (mezzosoprano), Joan Piqué (periodista), Ester Plans (mestra i sindicalista d'USTEC-STES)Jaume Pont (sommelier), Alba Rojas (cooperativista), Anna Saez (activista veïnal), Fèlix Salido (empresari), Ricard Sánchez Andrés (coordinador d'EUiA al Bages), Teresa Sánchez Barrocal (activista veïnal), David Sanclimens (advocat), Joaquim Sanz (gemmòleg), Jordi Sardans (historiador i periodista), Josep Selga (advocat), Xevi Serrano Sanjosé (locutor i músic), Santi Serratosa (músic), Genís Sinca (periodista i escriptor), Xavier Sitjes (advocat i historiador), Lluís V. Sixto (sindicalista i advocat), Fina Tapias (directora de teatre), Natxo Tarrés (músic), Joan Tatjé (pagès), Ricard Tomàs (enginyer), Imma Torra Bitlloch (professora universitària), Jordi Torra (filòleg), Jaume Torras Torra (cirurgià), Imma Ubiergo (professora universitària), Antoni Valentí Riera (enginyer), Antoni Valentí Turull (enginyer), Francesc Vilà (museòleg), Anna Vilajosana (periodista).